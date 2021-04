Advocaat van ex-agent vraagt vrijspraak in slotpleidooi proces George Floyd, jury buigt zich nu over schuldvraag

Het proces rond de spraakmakende dood van de zwarte Amerikaan George Floyd nadert de ontknoping. De juryleden hebben zich afgezonderd om zich te buigen over de vraag of de witte ex-agent Derek Chauvin schuldig is aan het overlijden van Floyd tijdens diens arrestatie vorig jaar in Minneapolis. Het is nog koffiedik kijken hoelang dat zal duren. In zijn slotpleidooi vroeg de advocaat van Chauvin de vrijspraak voor zijn cliënt.

George Floyd overleed vorig jaar bij een politie-interventie in Minneapolis. De Afro-Amerikaanse man stierf nadat hij minutenlang lang de knie van politieagent Derek Chauvin op zijn hals had gekregen. Het is nog onduidelijk wanneer de jury van twaalf burgers tot een besluit komt over de drie aanklachten tegen de 45-jarige Derek Chauvin. Bij een veroordeling kan de ontslagen agent een celstraf van tientallen jaren krijgen.

Voor hun vertrek kregen de juryleden van de rechter nog de raad mee om absoluut onpartijdig te zijn, de bewijzen goed te bestuderen en af te wegen en de wet toe te passen.

Slotpleidooien

De openbaar aanklager verklaarde eerder in zijn slotpleidooi dat Floyd “met zijn allerlaatste adem om hulp vroeg” en dat hij voor niemand een bedreiging vormde. “George Floyd smeekte totdat hij niets meer kon zeggen”, zei hij tegen de jury. “Het enige dat nodig was, was een beetje compassie. Dat werd die dag niet getoond.”

De advocaat van Chauvin kwam maandag als laatste aan het woord en vroeg de vrijspraak. Hij omschreef zijn cliënt als een “redelijke politieagent” toen hij te maken kreeg met een “grote” man als Floyd, die niet meewerkte aan zijn arrestatie toen Chauvin als back-up ter plaatse kwam. Chauvin zelf, die negentien jaar agent was, maakte geen gebruik van zijn recht om in de rechtbank een verklaring af te leggen.

Volledig scherm Voormalig agent Derek Chauvin (R) en zijn advocaat Eric Nelson. Het proces tegen Chauvin nadert de ontknoping. © via REUTERS

Tegenstrijdige verklaringen

In de rechtbank van Minneapolis kwamen de afgelopen weken wel meer dan veertig getuigen aan het woord. Er werden onder meer tegenstrijdige verklaringen afgelegd over de doodsoorzaak van Floyd. De aanklagers zeiden dat Chauvin te ver ging bij de aanhouding, terwijl de verdediging wees naar de hartklachten en het drugsgebruik van de arrestant. Ook werden de uitlaatgassen van een auto die bij Floyd stond erbij gehaald.

Floyd werd opgepakt omdat hij in een supermarkt met een vals bankbiljet van 20 dollar sigaretten zou hebben betaald. Chauvin drukte tijdens de aanhouding ruim 9 minuten zijn knie op de nek van Floyd. De beelden waarop de 46-jarige in handboeien op de grond in bedwang wordt gehouden en meermaals zegt niet te kunnen ademen, gingen de wereld rond.

Onrust

Zijn dood leidde tot grote onrust in en buiten de Verenigde Staten. Floyd werd het gezicht van de zogenoemde Black Lives Matter-protesten tegen racisme, net als andere zwarte Amerikanen die door politiegeweld stierven. In meerdere Amerikaanse steden eindigden protesten meermaals in plunderingen en rellen.

Om dergelijke gebeurtenissen rondom het Floyd-proces te voorkomen, zijn in Minneapolis duizenden extra militairen en leden van andere veiligheidsdiensten gestationeerd. Later meer.

Volledig scherm Protest tegen politiegeweld in Minneapolis. © AFP