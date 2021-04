Advocaat van Derek Chauvin vraagt vrijspraak in slotpleidooi

Dertien doden nadat busje in kanaal terecht­komt op de Filipijnen

8:18 Op de Filipijnen zijn zondag dertien mensen verdronken, nadat het voertuig waarin ze zaten in Tabuk City, in de provincie Kalinga, in een irrigatiekanaal belandde. De bestuurder verloor de controle over het stuur. Dat heeft de politie vandaag gemeld. Twee mensen overleefden het ongeval.