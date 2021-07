Advocaat Taghi: “Zonder onderbouwing wordt naar mijn cliënt gewezen”

Aanslag op misdaad­jour­na­list Peter R. de Vries: dit is wat we nu weten

22:05 De bekende Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries is dinsdagavond neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De Vries is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en vecht voor zijn leven. Er zijn drie verdachten opgepakt, onder wie mogelijk de schutter. Eén van hen is intussen weer vrijgelaten.