Advocaat Navalny: “Hij is ernstig ziek en verliest het gevoel in zijn handen”

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny, de bekendste criticus van president Vladimir Poetin, is “ernstig ziek”. Dat bevestigen zijn advocaten na verschillende geruchten over tuberculose. Navalny zou intussen overgebracht zijn naar de ziekenboeg in het strafkamp waar hij wordt opgesloten. Hij heeft geen gevoel meer in zijn handen, zeggen zijn advocaten, die hem vandaag bezochten in het strafkamp waar hij vastzit. De steeds slechter wordende gezondheid van Navalny leidt intussen ook tot bezorgdheid in Washington.

Navalny had eerder al in een open brief geklaagd over zijn slechte gezondheidstoestand: 38,1 graden koorts, een ernstige hoest, pijn in de rug en de benen. Hij schreef ook dat enkele medegevangenen met tuberculose in het ziekenhuis werden opgenomen. Het Russische nieuwsagentschap Izvestia ontkent dat er tuberculose heerst in het strafkamp waar Navalny gevangen zit. Navalny, die intussen naar de ziekenboeg in het strafkamp werd overgebracht, zal worden getest op het coronavirus, zo laat het nieuwsagentschap weten. Volgens het Kremlin komt hij niet in aanmerking voor een speciale behandeling.

Lees ook Aanhangers Navalny gearresteerd aan strafkamp Russische opposant

Een advocaat van Navalny verklaart dat een lid van zijn juridisch team de oppositieleider heeft bezocht. “Hij verkeert in vrij slechte toestand en is al 13 kilo afgevallen. We zijn verontwaardigd”, luidt het. Wat er precies aan de hand is met Navalny is niet helemaal duidelijk. Maar bij een MRI-scan werd intussen een dubbele hernia vastgesteld. Ondanks zijn slechte toestand, wil hij zijn hongerstaking uit protest tegen het ontbreken van een medische behandeling niet stopzetten. Navalny is sinds vorige woensdag in hongerstaking gegaan.

“Hij is natuurlijk uitgeput omdat hij zijn hongerstaking voortzet en alleen maar water drinkt”, zegt zijn advocaat Olga Michajlova vanavond. Zijn koorts is wel gedaald: van 39 graden (maandag) naar 37,2 graden nu. Vadim Kobzev, een andere advocaat van Navalny, meldt op Twitter dan weer dat zijn cliënt pijn heeft bij het lopen. Hij verliest elke dag een kilo lichaamsgewicht, klinkt het nog.

Volledig scherm Het strafkamp waar Navalny wordt opgesloten. © Photo News

“Concentratiekamp”

De advocaten van de Russische oppositieleider maken zich zorgen over hem en willen nu dat hij wordt onderzocht door een onafhankelijke arts. Ze verklaren dat hij elke nacht meerdere keren door bewakers wordt wakker gemaakt. Ook de vrouw van Navalny, Yulia, heeft in een open brief haar ongenoegen geuit over de behandeling van haar man. Ze zegt dat de gevangenisdirecteur haar liet weten dat hij Navalny niet naar het ziekenhuis kon sturen omdat hij het paspoort van Navalny niet heeft.

Eerder vergeleek Navalny het strafkamp al met een “concentratiekamp” en had hij het over slaapgebrek en een grote psychologische druk. De secretaris-generaal van Amnesty International, Agnès Callamard, liet via Twitter weten dat ze een brief heeft geschreven aan Poetin over de “willekeurige arrestatie en de slechte gezondheidstoestand” van Navalny.

Het Witte Huis zei vandaag eveneens zich zorgen te maken over de gezondheid van Navalny. De Amerikanen dringen erop aan dat de Russische autoriteiten zijn gezondheid en veiligheid waarborgen. “Zolang Navalny gevangen zit, is de Russische regering verantwoordelijk voor zijn welzijn”, zei een woordvoerder van het Witte Huis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Twee jaar en acht maanden opsluiting

Navalny zit sinds eind februari in het strafkamp IK-2, nabij de stad Pokrov op zo’n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Hij werd begin dit jaar gearresteerd bij zijn terugkeer naar Rusland vanuit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Die aanval had hem bijna het leven gekost.

De Russische oppositieleider werd veroordeeld omdat hij zich niet had gehouden aan de meldplicht van een voorwaardelijke celstraf in een eerdere strafzaak. Hij moet nog twee jaar en acht maanden in het strafkamp blijven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.