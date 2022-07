Advocaat Jos Brech: zaak moet opnieuw door fouten bij beëdiging raadsheren

Jos Brech in beroep zwaarder gestraft: 16 jaar cel voor dood, misbruik en ontvoering van Nicky Verstappen

Jos Brech is in beroep veroordeeld tot 16 jaar cel voor het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen. De straf ligt hoger dan de 12,5 jaar die de Nederlander eerder kreeg van de rechtbank in Maastricht. Voor de nabestaanden van Nicky Verstappen was de bijna anderhalf uur durende uitspraak zeer emotioneel. “Nicky zal voor altijd elf jaar blijven. Door te blijven ontkennen, heeft Brech onnodig extra leed toegebracht aan de nabestaanden”, klonk het. Brech gaat wel nog in cassatie. De Hoge Raad moet zich nu buigen over de vraag of de procedure juist verlopen is.

28 januari