Advocaat in zaak Peter R. de Vries: “Zelfs koning leefde mee, mijn cliënt kreeg geen eerlijk proces”

Delano G., de 22-jarige man die vorig jaar vermoedelijk de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries doodschoot, heeft geen eerlijk proces gekregen. Dat betoogde een van zijn advocaten voor de rechtbank in Amsterdam. Het stoort Ronald van der Horst onder meer dat het ene mensenleven meer waard is dan het andere. “Zelfs de koning leefde mee. Waar was hij bij andere slachtoffers van moord?”, klonk het.

Vorige week werden levenslange gevangenisstraffen geëist tegen Delano G. en Kamil E. Die laatste zou enkel verkennend werk uitgevoerd hebben, maar ontkent iedere betrokkenheid.

Volgens Van der Horst wordt G. berecht op basis van een geheel geanonimiseerd strafdossier, waardoor zijn mogelijkheden om zichzelf te verdedigen ernstig beperkt worden. Het Openbaar Ministerie (OM) liet uit veiligheidsoverwegingen nagenoeg alle namen weg uit het dossier. Het is bijgevolg raden naar de identiteit van getuigen, rechercheurs en forensisch deskundigen.

“In de ogen van veel mensen heeft Peter R. de Vries een belangrijk deel van zijn professionele leven besteed aan het toezien op de eerlijkheid van het strafproces. Daar blijft nu nog maar weinig van over en dat maakt het extra wrang”, stelt Van der Horst.

“Holle retoriek”

Volgens het OM is de moord op De Vries zo goed als zeker het gevolg van zijn engagement in een liquidatieproces. Spilfiguur in de Marengo-zaak is topcrimineel Ridouan Taghi, De Vries trad op als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Diens broer en advocaat werden in respectievelijk 2018 en 2019 vermoord. “Maar mijn cliënt wist absoluut niet dat er een link was met Marengo. Zoiets beweren is volstrekt holle retoriek en gewoon onzin”, aldus Van der Horst.

Volgens de advocaat is er sowieso geen rechtstreeks bewijs dat de Rotterdammer de dader zou zijn. Het OM beweert echter het tegendeel: het bewijs is overweldigend. G. en E. werden nog geen uur na de aanslag op De Vries op 6 juli vorig jaar aangehouden in hun auto. Daarin lag onder meer het moordwapen.

Volledig scherm Journaliste Tahmina Akefi was de partner van Peter R. de Vries. © ANP

“Elke idioot kan de trekker overhalen”

Eerder had Tahmina Akefi, de vriendin van Peter R. de Vries, al getuigd. “Elke idioot kan de trekker overhalen, dat blijkt weer. Maar om te praten, daar is lef voor nodig”, verklaarde ze.

Akefi hekelde in haar slachtofferverklaring “de gewetenloze wijze” waarop de verdachten over De Vries gesproken hadden. Dat bleek uit ontsleutelde chatberichten. E., G. en een nog onbekende opdrachtgever schreven bijvoorbeeld dat De Vries “dwars door zijn kankerhoofd geschoten is”. “Ik weet zeker dat heel Nederland dat met afschuw gelezen heeft”, aldus Akefi.

“Helse beproeving”

Akefi vertelde voorts waarmee De Vries bezig was in de dagen voor de moord: de lancering van de stichting De Gouden Tip, waarmee hij een doorbraak wilde forceren in de zaak van de onopgeloste moord op Tanja Groen in 1993. “Hij was vastberaden opnieuw een pijnlijke zaak op te lossen. En op dat moment waren de twee verdachten bezig hem van het leven te beroven.” Ze noemde het “een helse beproeving” om in de rechtbank op amper twee meter te zitten “van twee kille moordenaars”.

De Vries verliet op 6 juli vorig jaar om 19.26 uur de studio van RTL Boulevard en liep richting de parkeergarage, waar zijn auto stond. Daar werd hij nauwelijks drie minuten later met meerdere kogels neergeschoten. Negen dagen na de aanslag bezweek hij in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.