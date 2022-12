Advocaat geeft bodycambeelden vrij van fatale politie-interventie in Amerikaanse Waterloo

IN BEELD. Laatste “restau­rant­beer” van Albanië overge­bracht naar reservaat in Oostenrijk, na meer dan 20 jaar gevangen­schap

Na meer dan 20 jaar gevangenschap in erbarmelijke omstandigheden is voor Mark, de laatste van de beruchte Albanese “restaurantberen”, eindelijk een beter leven begonnen. De beer is veilig en wel aangekomen in een berenreservaat in Oostenrijk, laat Four Paws International weten.

12 december