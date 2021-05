Advocaat AstraZeneca: "Bedrijf heeft geen inbreuken gepleegd op contract”

Farmaceutisch bedrijf AstraZeneca is steeds al zijn contractuele verplichtingen tegenover de Europese Commissie nagekomen en heeft de Commissie steeds op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in het productieproces en de leveringen. Dat hebben de advocaten van het farmabedrijf deze namiddag gepleit voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. De Europese Commissie eiste daar deze voormiddag dat AstraZeneca in totaal 120 miljoen dosissen van zijn vaccins zou leveren tegen eind juni 2021, en in totaal 300 miljoen dosissen tegen eind september 2021.

"De Europese Commissie stelt de zaken te simplistisch voor", pleitte meester Hakim Boularbah. "Vaccins kan je niet massaal produceren zoals schoenen of T-shirts. Dat geldt zeker voor het coronavaccin van AstraZeneca. Andere coronavaccins zijn het resultaat van een chemisch proces, het AstraZeneca-vaccin is het resultaat van een biologisch proces, een proces waarvan de uitkomst altijd onzeker is en waarbij je nooit op voorhand weet hoeveel actieve stoffen je zal bekomen. Elke projectie over een toekomstige productie is dus altijd onzeker.”

Quote AstraZene­ca en het Verenigd Koninkrijk hadden een contract waarbij het VK als eerste toegang kreeg tot de vaccins uit de twee fabrieken op haar grondge­bied, omdat het VK de investerin­gen had betaald die nodig waren om daar vaccins te produceren Hakim Boularbah, advocaat

Eerlijke verdeling

AstraZeneca produceert het vaccin dat ontwikkeld is door de universiteit van Oxford, en het akkoord met die universiteit voorziet dat het vaccin eerlijk moet verdeeld worden over alle landen, aan productieprijs, aldus nog de advocaat: "AstraZeneca beschikte niet over eigen fabrieken om de vaccins te produceren en is dus op zoek gegaan naar fabrieken waar dat kon. In mei 2020 hebben de universiteit, AstraZeneca en het Verenigd Koninkrijk een contract gesloten waarbij het VK als eerste toegang kreeg tot de vaccins uit de twee fabrieken op haar grondgebied, omdat het VK de investeringen had betaald die nodig waren om daar vaccins te produceren."

Twee andere fabrieken zouden ingezet worden om vaccins te produceren voor de EU maar volgens de advocaten van AstraZeneca bleek al snel dat de productiesites niet het verhoopte rendement haalden: "Waar verwacht werd dat uit 5.000 liter basisvloeistof 1.900 tot 2.500 dosissen konden gehaald worden, is gebleken dat er slechts 1.000 dosissen uit konden gehaald worden. AstraZeneca heeft alles in het werk gesteld om dat rendement te verhogen, en heeft zelfs sites in China en India proberen inschakelen. Twee sites waarvan eerst gezegd was dat ze mogelijks konden ingezet worden voor de EU, zijn niet ingezet omdat het technisch niet mogelijk bleek. Zo waren de aanwezige bioreactoren te klein om een aanvaardbaar rendement te verwachten.”

Quote Het contract met de Commissie voorzag geen dwingende leverings­ter­mij­nen en geen sancties als die niet gehaald werden Hakim Boularbah, advocaat

“Grootst redelijke inspanning”

Volgens meester Boularbah had AstraZeneca de “grootst redelijke inspanning" geleverd om zijn verplichtingen na te komen: “Het contract met de Commissie voorzag geen dwingende leveringstermijnen en geen sancties als die niet gehaald werden, net zomin als het de verplichting voorziet om alle zes opgesomde productiesites te gebruiken."

Het bedrijf heeft de Europese Commissie ook steeds volledig en ter goeder trouw op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en problemen bij de productie van de coronavaccins, klonk het nog.

"De Commissie is in januari en februari 2021 zelf de productiesites gaan bezoeken en stelde in februari zelf al vast dat de uitvoering van het contract tot eind 2021 zou duren", zei meester Clémence Van Muylder. "Waarom heeft ze dan nog tot april gewacht om een kort geding te starten? Intussen zien we dat sommige lidstaten zelfs nog niet de helft van de AstraZeneca-vaccins toedienen die ze geleverd krijgen, en dat de Commissie tevreden is over het ritme van de vaccinaties? Waar is die hoogdringendheid dan nog?"

De rechtbank zal de zaak verder behandelen op 4 juni.

LEES OOK: