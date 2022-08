Adviseur van president Zelensky onthult: “Oekraïne wil chaos creëren bij Russische troepen”

Russisch wapendepot op de Krim ontploft, 2.000 inwoners geëvacu­eerd

Een wapendepot op de Krim is in brand gevlogen en ontploft. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Er woedt ook een brand in een elektriciteitsstation, zo’n 20 kilometer verderop. Hoogspanningslijnen, spoorlijnen en enkele woongebouwen liepen schade op. Er zouden al 2.000 inwoners geëvacueerd zijn.

16 augustus