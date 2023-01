Adviseur president Zelensky neemt ontslag na verkeerde uitspraak over raketaanval Dnipro

Reddingswerkers zochten vandaag nog altijd naar lichamen in het puin van het flatgebouw. Volgens de Oekraïense luchtmacht werd het getroffen door een Kh-22. Die raket zou extreem onnauwkeurig zijn en het Oekraïense leger zou niet over het materiaal beschikken om ze uit de lucht te halen.

Arestovytsj kwam later terug op zijn uitspraak en zei dat hij vermoeid was geweest, maar hij gaf tegelijk toe dat hij een voorbarige theorie de wereld had ingestuurd. Iets wat behoorlijk wat impact had, want zijn updates over de oorlog worden op sociale media door een groot publiek gevolgd.