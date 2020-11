Advies van Nederlandse experten: “Vier kerst en Nieuwjaar met maximaal zes gasten uit eigen regio”

Britse diplomaat (61) redt Chinese studente (24) van verdrin­king: “Ik was gewoon de snelste om mijn schoenen uit te trekken”

17 november De 61-jarige Stephen Ellison is in China ingehaald als een ware held. De Brit aarzelde niet toen een studente van 24 uit Wuhan in het water sukkelde en sprong haar achterna. Hij slaagde erin haar naar de kant te brengen en redde haar leven. Van zijn pas verworven heldendom moet Ellison niet weten: “Anderen zouden ook wel gesprongen zijn. Ik was gewoon de snelste om mijn schoenen uit te trekken, meer niet.”