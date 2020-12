‘Adolf Hitler’ wint regionale verkiezingen in Namibië, maar wil wereld niet veroveren

Mysterie in Duitsland: houten penis in grotere versie terug op berg

13:57 De houten penis van ongeveer twee meter hoog die vorige week verdween van een bergtop in het zuiden van Duitsland is terug. Maar het is niet dezelfde. De nieuwe fallus is groter. Het is een mysterie wie de nieuwe paal in de buurt van de grens met Oostenrijk heeft opgetrokken.