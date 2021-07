‘AD’-journalist Koen Voskuil na schietpartij Peter R. de Vries: “Dit lijkt een geplande liquidatiepoging”

Koen Voskuil, van onze Nederlandse collega’s van het ‘AD’, heeft bij HLN LIVE meer toelichting gegeven over de schietpartij waarbij misdaadverslaggever Peter R. de Vries gisteravond in hartje Amsterdam levensgevaarlijk gewond raakte. “Het ziet ernaar uit dit een geplande liquidatiepoging is.”

“De Vries is onze bekendste misdaadjournalist. Hij is in zijn lange carrière vanuit de onderwereld al diverse malen ernstig bedreigd. In 2019 kwam dan het nieuws dat hij op een dodenlijst zou staan van drugsbaron Redouan Taghi (die in december van dat jaar werd opgepakt in Dubai, red.). We speculeren wel nog, toch lijkt dit een goed geplande liquidatiepoging.”

Volledig scherm Koen Voskuil, misdaadjournalist bij het ‘Algemeen Dagblad’. © HLN LIVE De vluchtauto, een Renault Kadjar, is op de snelweg A4 ter hoogte van Leidschendam nabij Den Haag staande gehouden. Twee verdachten zijn gearresteerd. De mogelijke schutter zit daarbij. Een derde verdachte is opgepakt in stadsdeel Amsterdam-Oost.

Voskuil legt een link met het liquidatieproces Marengo, waarbij Taghi en zestien medeverdachten terechtstaan. Dit proces is in maart gestart en heeft plaats in de zwaarbewaakte gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. “Peter R. de Vries staat daar kroongetuige Nabil B. bij.” Nabil B.'s onschuldige broer Reduan werd in maart 2018 in zijn bedrijf in Amsterdam vermoord, slechts enkele dagen nadat het Openbaar Ministerie had bekendgemaakt met de spijtoptant te gaan samenwerken.

“De Vries wees altijd beveiliging af”, zegt ook Voskuil.”Hij heeft heel heftige bedreigingen gekregen waarbij topcrimineel Willem Holleeder (mede-ontvoerder van Freddy Heineken en later verantwoordelijk voor ettelijke afpersingen en liquidaties, nu al jaren in de cel, red.) zelfs tot aan zijn deur kwam. Hij kreeg kortstondige beveiliging, maar De Vries wou daar niet van weten. Hij vond dat hij in vrijheid zijn beroep moest kunnen uitoefenen. Het lijkt erop dat hij na de opnames voor ‘RTL Boulevard’ onbeveiligd naar zijn auto liep en helaas daar iemand met een pistool op zijn pad is gekruist.”

Volledig scherm © ANP

Op kaart: Peter R. de Vries werd neergeschoten in het centrum (1) van Amsterdam. Een Renault Kadjar met twee inzittenden is enige tijd later staande gehouden op snelweg A4 ter hoogte van Leidschendam (2), nabij Den Haag.

