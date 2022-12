Activiteit Indonesische vulkaan Semeru lijkt af te nemen

Nóg krachtiger dan gedacht: vulkaanuit­bar­sting bij Tonga was grootste ooit gemeten

De onderzeese vulkaanuitbarsting bij de eilandengroep Tonga in januari van dit jaar was de grootste die ooit met moderne meetapparatuur is gemeten, hebben onderzoekers vandaag bevestigd. Het Nieuw-Zeelandse onderzoeksinstituut NIWA ontdekte dat het equivalent van 2,6 miljoen Olympische zwembaden aan zeebodem werd verplaatst tijdens de eruptie. Dat is een derde meer dan de aanvankelijke ramingen aangaven.

