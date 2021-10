Activisten zetten de toon op vooravond klimaattop: “Geen woorden maar daden”

Veel activisten hadden tientallen of zelfs duizenden kilometers afgelegd naar Glasgow om de aftrap te geven van demonstraties die parallel zullen lopen aan de klimaatconferentie, die tot 12 november in de Schotse stad wordt georganiseerd.

Naast de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, tekenden klimaatactivisten uit onder meer België, Spanje en Schotland present. Ze liepen door de straten met bordjes met slogans als “Geen woorden, maar daden”, “Actie nu”, en “Stop met fossiele brandstoffen”.

Quote Vrijdag is een grote protest­mars voorzien waarop tot 100.000 manifestan­ten worden verwacht.

Toespraak onderbroken

Andere activisten onderbraken zaterdagavond een toespraak van COP26-voorzitter Alok Sharma onderbroken op de jongerenklimaattop COY16. Enkele delegatieleden noemde Sharma een “hypocriet” omdat de Britse regering een nieuw olieveld ten westen van de Shetlandeilanden wil aanboren.

De jongeren droegen een vlag van Fridays for Future en lazen een verklaring voor waarin ze Sharma brandmerkten als hypocriet. “Waar is de steun voor landen in crisis als gevolg van onze koloniale geschiedenis?”, klonk het onder meer. Vrijdag is een grote protestmars voorzien waarop tot 100.000 manifestanten worden verwacht.

Sharma verklaarde, tijdens zijn toespraak, deel uit te maken van de wereldwijde klimaatbeweging. “Wat we trachten te bereiken, is om de wereldleiders te overtuigen om zich te engageren om de klimaatopwarming binnen de perken te houden. Dat is simpel gezegd, wat we proberen te doen”, klonk het.

COY16 was de officiële klimaatconferentie voor jongeren, die van donderdag tot zondag wordt gehouden als tegenhanger van de COP26-klimaatconferentie die vandaag begint. Daarbij worden bijvoorbeeld de Amerikaanse president Joe Biden, de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson verwacht.

Boris Johnson

Johnson riep vanuit Rome de internationale gemeenschap nogmaals op de strijd tegen de klimaatopwarming ernstig te nemen. “COP26 is het moment van de waarheid voor de wereld”, klonk het zaterdagavond in een mededeling. “De vraag, die op ieders lippen brandt, is of we die kans zullen grijpen of ze zullen laten schieten.”

Johnson is van plan om zondagavond rechtstreeks van de G20-top in Rome naar Glasgow te vliegen. Hij hoopt dat de staatshoofden en regeringsleiders zich bereid zullen tonen om tot actie over te gaan. Eerder had de Britse premier zich nog sceptisch uitgelaten over de slaagkansen van de twee weken durende klimaattop. Hij schatte de kansen op succes in op zestig procent, zo verklaarde hij op weg naar de G20-top.

