Actiegroep in Colorado vecht Trumps deelname bij verkiezingen aan met obscuur grondwetsartikel

Een Amerikaanse actiegroep is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat oud-president Trump mee kan doen aan de presidentsverkiezingen van 2024. De activisten beroepen zich daarbij op een deel van de grondwet dat sinds 1868 nauwelijks is gebruikt.

Vlak na de Amerikaanse Burgeroorlog werd in sectie 3 van het 14de amendement van de Amerikaanse grondwet opgenomen dat mensen geen publieke functies meer mogen vervullen als ze hebben deelgenomen aan een ‘opstand of rebellie’. De wet was bedoeld om politici te weren die voor de zuidelijke staten hadden gevochten in de burgeroorlog, maar de groep Citizens for Responsibilty and Ethics (CREW) uit de Amerikaanse staat Colorado vindt dat die wet ook nu van toepassing is op Trump.

Trump heeft in hun ogen namelijk een opstand uitgelokt bij zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken. ‘Zijn daden resulteerden in 6 januari 2021, toen hij aanzette tot een gewelddadige opstand bij het Amerikaanse Capitool’, vinden de actievoerders. Daarmee heeft Trump volgens CREW zijn ambtseed en de grondwet geschonden. Trump is ook aangeklaagd voor onder meer samenzwering in zijn pogingen de vreedzame machtsoverdracht te dwarsbomen.

Ook in andere staten hebben mensen dezelfde sectie van de grondwet aangegrepen als reden om te protesteren tegen Trumps kandidatuur. Volgens CREW is de wet slechts acht keer gebruikt in de Amerikaanse geschiedenis. Voor het laatst gebeurde dat precies een jaar geleden, toen een provinciecommissaris in New Mexico uit zijn ambt werd ontheven omdat hij had deelgenomen aan de rellen op 6 januari 2021.

In de juridische wereld is er veel discussie over de verkiesbaarheid van Trump en of deze wet nu van toepassing kan zijn. Mogelijk gaat ook het Hooggerechtshof zich nog over de kwestie buigen.