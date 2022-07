Achttien doden bij raketaanval op flatgebouw Odesa: “Tijd dat Russische bevolking waarheid onder ogen ziet”

NAVO houdt naast Rusland ook China scherp in de gaten: “Dat land daagt onze waarden en onze veiligheid uit”

De NAVO beschouwt Rusland als de meest directe bedreiging, maar houdt intussen toch ook China scherp in de gaten. “Dat land daagt onze waarden en onze veiligheid uit”, staat te lezen in het nieuwe strategische concept dat afgeklopt werd op de top in Madrid.

29 juni