Achttien doden bij betogingen in Oezbekistan

Beelden tonen hoe dader door winkelcen­trum wandelt met wapen laconiek over de schouder

Bij de schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Een verdachte, een 22-jarige Deen, is opgepakt. Dat heeft de Deense politie zondagavond gezegd op een persconferentie. Niet lang na de feiten doken er op sociale media verschillende beelden op van de dader tijdens zijn raid.

