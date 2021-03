Achtergelaten zoon (6) probeert in auto van moeder te kruipen en raakt dodelijk meegesleurd, lichaam in rivier gedumpt

OHIOEen huiveringwekkende moord op een zesjarige jongen houdt de VS in de ban. Een 29-jarige mama liet haar kinderen ‘s nachts opzettelijk achter nabij een natuurgebied en trachtte weg te rijden. Haar zoon James Hutchinson klampte zich vast aan de klink van het autoportier, raakte meegesleurd en overleefde het niet. De vrouw dumpte de nacht nadien het lichaam in een rivier.

Brittany Gosney kreeg drie aanklachten waaronder moord tegen zich te horen.

De feiten gebeurden in de eerste uren van zaterdag 27 februari in Middletown in Ohio. De vrouw stelt dat partner James Hamilton (42) haar de opdracht gaf om “zich te ontdoen” van haar drie kinderen, maakte het lokale sheriff’s office bekend. Hamilton is niet de vader van de kinderen. Ook hij is opgepakt.

Gosney reed midden in de nacht naar de omgeving van het nationaal park Rush Run Wildlife met James en de twee andere kinderen. De kinderen moesten uit de minivan stappen, gaf ze in een verhoor toe. Ze kroop terug achter het stuur en maakte aanstalten om weg te rijden. De jongen kampte zich vast aan het deurportier, wat de moeder niet belette om toch gas te geven. Het kind is enige tijd meegesleurd en belandde deels onder het voertuig. Toen Gosney de wagen alsnog tot stilstand bracht, was het kind al bezweken aan zijn verwondingen. De vrouw nam het lichaam mee in de wagen en reed terug naar de twee andere achtergelaten kinderen.

Logeerkamer

Nog volgens het sheriff’s office reed de vrouw terug naar haar woning in Middletown waar ze met Hamilton het lijk naar de logeerkamer bracht. De volgende nacht, omstreeks 3.00 uur ‘s nachts, reden Gosney en Hamilton met het lichaam van James naar Lawrenceburg in de aangrenzende staat Indiana. Ze gooiden ginds het stoffelijk overschot in de Ohio River.

De moeder en haar vriend gaven James enkele uren als vermist op. Door hun warrige verklaringen rook de politie snel onraad. Het leidde tot aparte verhoren waar nog meer onsamenhangendheden naar boven kwamen. Gosney gaf toe haar zoon te hebben gedood. Ze is aangeklaagd voor moord, manipulatie van bewijsmateriaal en ‘abuse of corps’, het onteren van het lichaam van haar zoon. De twee laatste aanklachten gelden ook voor Hamilton.

De twee zitten vast en verschijnen op 8 maart voor de rechter voor een stand van het onderzoek.