Acht “zuinige” landen willen begrotingsregels EU aanpassen

Forse schadever­goe­ding voor Amerikaan­se vrouw met dementie wegens gewelddadi­ge arrestatie

9 september Een 75-jarige vrouw met dementie in de Amerikaanse stad Loveland (Colorado) krijgt een schadevergoeding van 3 miljoen dollar (2,54 miljoen euro) uitgekeerd vanwege een hardhandige arrestatie. Politieagenten sloegen Karen Garner vorig jaar in de boeien en hielden haar urenlang vast op het politiebureau vanwege een winkeldiefstal. Ze brak haar arm en haar schouder was uit de kom, maar werd medische hulp geweigerd.