Acht Oekraïense militairen krijgen opleiding in België over gebruik onderwaterdrones

Nu dodental aardbevin­gen stijgt tot 23.500, geeft president Erdogan toe: “Reactie van regering was niet snel genoeg”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat de reactie van de autoriteiten op de aardbevingen in het land niet zo snel was als de regering had gewild. Hij gaf dat vrijdag voor het eerst toe tijdens een bezoek aan de zwaar getroffen stad Adiyaman. Het aantal doden na de aardbevingen in het Turks-Syrische grensgebied is ondertussen al opgelopen tot meer dan 23.500.

10 februari