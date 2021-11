Acht migranten komen om bij oversteek naar Canarische Eilanden

Een Frans jacht zou de boot zaterdagavond laat aangetroffen hebben in de Atlantische Oceaan, ongeveer 75 kilometer ten zuiden van Gran Canaria. De bemanning verwittigde de autoriteiten. Een reddingsschip ontfermde zich vervolgens over de dodelijke slachtoffers en de overlevenden.

Drie migranten bevonden zich in een kritieke toestand. Zij werden met een helikopter naar het ziekenhuis gevlogen. Negen anderen hadden medische hulp nodig toen ze aankwamen in de haven van Arguineguín, in het zuidwesten van Gran Canaria. Onduidelijk is nog hoelang de boot al onderweg was. In ieder geval zat ze al zo’n week zonder motor, zegt de reddingsdienst.