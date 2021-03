Acht mensen gearresteerd in onderzoek naar dodelijk treinongeval in Egypte

Container­schip in Suezkanaal is volledig losgemaakt en vaart opnieuw

15:25 Het containerschip Ever Given, dat de voorbije week het verkeer in het Suezkanaal blokkeerde, is volledig los en opnieuw aan het varen. Dat meldt de maritieme dienstverlener Leth Agencies op Twitter. Vanochtend was de achtersteven van het enorme schip al losgemaakt met behulp van onder meer sleepboten en baggeraars.