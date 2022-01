Acht landen, waaronder Iran, verliezen stemrecht binnen VN

In totaal "hebben elf lidstaten momenteel achterstand in de betaling van hun bijdragen volgens artikel 19 van het Handvest van de Verenigde Naties", preciseert de VN-topman in een brief die het Franse persbureau AFP in handen kreeg. Het artikel bepaalt dat het stemrecht van een land in de Algemene Vergadering wordt opgeschort wanneer zijn achterstallen even hoog of hoger zijn dan de bijdrage voor de twee afgelopen jaren.