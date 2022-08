“Acht gewonden” bij zware ontploffing in bommenfabriek in Bergerac

Van “Ze zoekt problemen” tot “China overdrijft”, dit vinden de Chinezen van Pelosi’s bezoek aan Taiwan

Nancy Pelosi is alweer vertrokken uit Taiwan, een bezoek dat in China voor wat ophef zorgt. China ziet Taiwan namelijk als afvallige Chinese provincie. De Chinezen oefenen druk uit door enkele militaire oefeningen te houden in de buurt van Taiwan. Maar in de straten, zijn de meningen van de Chinezen verdeeld. De ene “vindt dat Pelosi alleen maar problemen zoekt”. De andere houdt het op het feit dat “China te fel heeft gereageerd”.

14:11