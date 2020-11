Acht gewonden bij schietpartij in Amerikaans winkelcentrum, dader spoorloos

EU-lei­ders mijden ruzie op top over rechtstaat, Polen en Hongarije blijven bij veto

20 november Het hoogopgelopen conflict tussen de EU-leiders over de meerjarenbegroting is over de top van vanavond heen getild. Duits bondskanselier Angela Merkel erkende na afloop dat er geen consensus is en dat Polen en Hongarije bij hun veto blijven. Een videotop was volgens de 27 leiders niet de geschikte vorm om over het veto te ruziën, zeiden ook ingewijden.