Acht doden en dertien gewonden bij tweede schietpartij in twee dagen in Servië

ANALYSE. “Escaleren kan alleen nog met kernwapens.” Waarom we moeten hopen dat Poetin de aanslag niet zelf heeft beraamd

Specialisten zijn verdeeld over de vraag of de aanslag op het Kremlin door de Russen zelf gepleegd kan zijn. “Poetin wil daar verdere stappen mee rechtvaardigen”, zegt de ene. Maar de andere meent dat hij vooral vernederd wordt. Feit is dat we beter hopen dat het niet de Russen waren. Want dan zitten we op een gevaarlijk pad — en komen ook de sussende woorden over nucleaire wapens weer op losse schroeven te staan.