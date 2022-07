Acht doden bij brand in flatgebouw in Moskou

De vlammen braken volgens de hulpdiensten uit op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw met vijftien verdiepingen in het zuidwesten van Moskou, als gevolg van een waarschijnlijke storing in de apparatuur of een noodsituatie in het elektriciteitsnet.

Tralies voor de ramen, geen brandalarm

Dat er doden vielen, was voornamelijk te wijten aan tralies voor de ramen, waardoor mensen zich niet in veiligheid konden brengen, zei Andrej Roemiantsev als interim-hoofd van de hulpdiensten. Hij zei dat het alarm niet heeft gefunctioneerd en dat er tijdens controles in 2019 en in juni schendingen van de veiligheidsregels zijn vastgesteld. De autoriteiten hebben een strafzaak geopend over de veiligheidsovertredingen die tot de dood van de slachtoffers hebben geleid.