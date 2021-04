Acht boten met 159 migranten gered voor Franse kust

Biden belooft “miljoenen banen” met historisch investe­rings­pak­ket van 2 biljoen dollar in Amerikaan­se infrastruc­tuur

1 april De Amerikaanse president Joe Biden heeft met een gigantisch investeringsprogramma in infrastructuur beloofd miljoenen banen te creëren. In een speech gisterenavond gaf hij toelichting op het plan om ruim 2 biljoen dollar (1.700 miljard euro) te steken in het verbeteren van wegen, internetverbindingen en het vergroenen van de Amerikaanse economie. Die uitgaven wil hij bekostigen door hogere belastingen voor bedrijven.