Acht Belgen geëvacueerd uit Soedan, nog dertigtal ter plaatse

KIJK. Gisteren werden de eerste Belgen geëvacueerd

Sinds afgelopen weekend werken verschillende landen samen om elkaars onderdanen uit Soedan weg te halen. Buitenlandse Zaken in België liet weten dat er zich 42 Belgen en rechthebbenden bevinden en dat met Frankrijk en Nederland wordt samengewerkt om de Europeanen die dat willen, zo snel mogelijk te evacueren.

Intussen zijn reeds acht Belgen en hun familieleden geëvacueerd, zei minister Lahbib maandagochtend, voor aanvang van de Europese ministerraad Buitenlandse Zaken. Onder hen ook Wim Fransen, die aan het hoofd staat van de afdeling van het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) van de Europese Commissie in Soedan. Hij raakte vorige week gewond bij het opflakkerende geweld.

KIJK. Dit moet je weten over het conflict in Soedan

Een dertigtal Belgen is nog ter plaatse in Soedan. “Maar een groot deel van hen heeft niet de wil uitgedrukt om te vertrekken”, zei Lahbib. Het is mogelijk dat nog andere evacuatieoperaties plaatsvinden, maar dat is nog niet zeker. “Alles hangt af van de veiligheidssituatie ter plaatse.” Lahbib bedankte het Belgische diplomatieke personeel en de samenwerking met landen als Frankrijk, Djibouti, Jordanië, Duitsland en Nederland.

Duits vliegtuig met 101 mensen aan boord geland in Berlijn

Het eerste Duitse vliegtuig dat mensen uit de belegerde Soedanese hoofdstad Khartoem heeft geëvacueerd, is maandagochtend geland in Berlijn. Het vliegtuig was zondag vertrokken. Aan boord zaten 101 mensen: zowel Duitsers en hun familieleden als onderdanen van partnerstaten. Dat meldt het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter. Zolang de veiligheid het toelaat, staan verdere evacuatievluchten gepland.

Net als andere landen is Duitsland begonnen met een militaire evacuatie in het land aan de Hoorn van Afrika. In totaal zijn drie toestellen van het type Airbus A400M, militaire transportvliegtuigen, van de Bundeswehr naar Soedan gevlogen. Meer dan 300 Duitsers die op de crisislijst staan, worden via de Jordaanse luchtvaartbasis Al-Asrak naar Duitsland gevlogen. Ook burgers van partnerstaten worden geholpen. De missie, waarbij in totaal meer dan 1.000 mannen en vrouwen van de Bundeswehr betrokken zijn, is al dagenlang voorbereid.

Na de eerste vlucht met 101 geëvacueerden, volgden zondagavond een tweede toestel met 113 geëvacueerden en een derde toestel. Bij de evacuatieoperatie zijn tot dusver al 311 mensen naar Jordanië gebracht, van waaruit de rest van de reis wordt georganiseerd, schrijft de Bundeswehr maandagochtend op Twitter. Het eerste vliegtuig bereikte maandag om 06.15 uur Duitse bodem.

Volledig scherm Een Airbus van de luchtmacht landt met uit Soedan geëvacueerde Duitse burgers op de luchthaven Berlijn Brandenburg in Schonefeld. © AP

In Soedan woedt al meer dan een week een strijd tussen het Soedanese leger (SAF) onder leiding van Abdel Fattah al-Burhane en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) onder leiding van generaal Mohamed Hamdane Daglo. Beide generaals stonden bij de militaire coup van oktober 2021 nog zij aan zij, maar Mohamed Hamdane Daglo nam gaandeweg afstand van Abdel Fattah al-Burhane. De gevechten zijn het gevolg van een geschil over de timing van de integratie van de RSF in het leger, als onderdeel van een machtsdelingovereenkomst met de burgers die de protesten tegen de voormalige president Omar al-Bashir in 2019 leidden.

KIJK OOK. Evacuaties volop aan de gang in Soedan