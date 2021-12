“Absurd warm” in Alaska: record wintertemperatuur van 19,4 graden door klimaatopwarming

Vermiste kleuter na meer dan een jaar zoeken teruggevon­den bij zijn ouders in asielcen­trum

Een vijfjarige jongen waarvoor in oktober 2020 een opsporingsbericht was verspreid na zijn landing in Brussels Airport, is terecht. Dat meldt de federale politie. De jongen is teruggevonden in een asielcentrum in Duitsland, bij zijn ouders. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

28 december