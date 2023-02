“Absurd en hysterisch”: Chinese topdiplomaat haalt uit naar Amerikaanse reactie op “spionageballon”

Franse humorist Pierre Palmade in ziekenhuis onder elektro­nisch toezicht voor doodslag

De Franse comedian en acteur Pierre Palmade (54) is vrijdag in verdenking gesteld van onopzettelijke doodslag en door de onderzoeksrechter in een ziekenhuis onder elektronisch toezicht geplaatst met een enkelband. Een week geleden veroorzaakte de humorist onder invloed van cocaïne een zwaar verkeersongeval.