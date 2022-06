Abortuswetgeving in VS na halve eeuw teruggedraaid: staten kunnen abortus verbieden

De abortuswetgeving in de Verenigde Staten is na een halve eeuw teruggedraaid. Het Hooggerechtshof heeft beslist dat de vijftig staten in de VS afzonderlijk kunnen bepalen of zij abortus toestaan of niet. In hoeveel staten zal abortus waarschijnlijk verboden worden? En waarom heeft het Hooggerechtshof deze beslissing genomen?

Wat werd er precies beslist?

Het historische arrest “Roe versus Wade” uit 1973 is ongedaan gemaakt door het Amerikaanse Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank in de Verenigde Staten. Het “Roe versus Wade”-arrest maakte het mogelijk voor vrouwen om een abortus te laten uitvoeren tot het moment dat een foetus levensvatbaar is, tot ongeveer 24 weken. Een andere uitspraak uit 1992, “Planned Parenthood versus Casey”, bekrachtigde deze rechtspraak, maar ook deze beslissing heeft het Hooggerechtshof nietig verklaard. De beslissing van het Hooggerechtshof betekent dat alle Amerikaanse staten nu de vrijheid krijgen om hun abortuswetgeving te bepalen.

Vijf conservatieve rechters stemden voor het terugschroeven van het recht op abortus: Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh en Amy Barrett. Opvallend: de drie laatsten waren allen benoemd door voormalig Republikeins president Donald Trump. Trump beloofde destijds rechters te benoemen die het arrest zouden verwerpen. De meer liberale rechters Stephen Breyer, Sonia Sotomayor en Elena Kagan stemden tegen.

Wat is het gevolg?

Voor veel vrouwen wordt het moeilijker om abortus te laten uitvoeren. Volgens opiniepeilingen zijn de meeste Amerikanen wel voor de toegang tot abortus, vooral vroeg tijdens de zwangerschap. Naar verwachting zullen de meeste republikeinse staten abortus sterk inperken of zelfs helemaal verbieden.

Vermoedelijk zal de helft van de Amerikaanse staten abortus verbieden. In Texas is het nu al verboden om abortus te laten uitvoeren na zes weken zwangerschap. In sommige staten zouden artsen die na dat verbod nog abortus uitvoeren zelfs een levenslange celstraf kunnen krijgen. In andere (meer) democratische staten wordt het recht op abortus in de grondwet van de staat beschermd, zoals in Minnesota.

De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde eerder al dat hij zich zou inzetten om een federale wet goedgekeurd te krijgen die het fundamentele recht op abortus beschermt.

Waarom wordt de wet nu teruggedraaid?

Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelt onder meer over de grondwettelijkheid van wetten in afzonderlijke staten. Naar aanleiding van een abortuswet in de zuidelijke staat Mississippi heeft het Hooggerechtshof zich over het historische arrest “Roe vs Wade” gebogen. Mississippi wil abortus illegaal maken na vijftien weken zwangerschap, maar kreeg het deksel op de neus van het federaal hof van beroep. De overheid van Mississippi vroeg het Hooggerechtshof om het historische arrest uit 1973 ongedaan te maken. Het Hooggerechtshof ging in op die vraag en heeft nu het arrest teruggedraaid.

Begin mei publiceerde het tijdschrift ‘Politico’ al een ontwerpadvies waarin plannen stonden om “Roe versus Wade” nietig te verklaren. Opperrechter John Roberts erkende toen de authenticiteit van het document, maar beweerde dat het niet om een definitief standpunt ging. Hierop ontstond internationaal een luide golf van protest.

Hoe ontstond het arrest “Roe vs Wade”?

Het arrest “Roe vs Wade” ontstond na een zaak in 1969. De 25-jarige Norma McCorvey uit Texas - die het pseudoniem Jane Roe kreeg - werd zwanger van haar derde kind na een verkrachting. De vrouw wilde abortus laten uitvoeren, maar dat was verboden in Texas. McCorvey spande een rechtszaak aan tegen de staat Texas, die vertegenwoordigd werd door Henry Wade. Dat verklaart de naam van het arrest: “Roe vs Wade”.

McCorvey verloor de zaak. Ze beviel van een dochtertje, dat ze nadien afstond voor adoptie. Maar de jonge vrouw vocht de uitspraak toch aan. Het Hooggerechtshof oordeelde uiteindelijk in 1973 dat de abortuswet in Texas ongrondwettelijk was en in strijd met de privacy van de vrouw. Vanaf dat moment werd abortus een recht voor alle vrouwen in de Verenigde Staten.

Volledig scherm Norma McCorvey, Jane Roe, in 1973. © AP