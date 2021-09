Aboriginals krijgen Daintree-regenwoud terug van Australische overheid

Familie van Gabby Petito richt zich tot spoorloze verloofde: “Brian, we vragen je om jezelf aan te geven”

29 september Gabby Petito’s familie hield dinsdag een persconferentie. De 22-jarige vrouw uit Florida verdween na een roadtrip met haar verloofde, Brian Laundrie. Hij keerde begin september alleen terug, maar verdween enkele dagen later. Het lichaam van Gabby werd teruggevonden in Wyoming. De familie wilde zelf geen vragen beantwoorden over haar verloofde, maar hun advocaat reageerde wel: “Brian, we vragen je om jezelf aan te geven.” De familieleden kondigden wel de oprichting aan van de Gabby Petito Foundation. Dit initiatief moet andere families helpen bij verdwijningszaken. “We willen alles doen wat we kunnen om andere mensen te helpen”, vertelt Joe Petito, de vader van Gabby.