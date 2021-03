“Abnormaal veel” Russische gevechtsvliegtuigen onderschept: NAVO moet 10 keer uitrukken op zes uur tijd

De NAVO spreekt van “een ongewone piek in vluchten boven het noorden van de Atlantische Oceaan, de Noordzee, de Zwarte Zee en de Oostzee”. De Russen vliegen doorgaans zonder de transponder waarmee vliegtuigen kunnen worden gevolgd, delen hun vluchtplan niet en houden geen contact met de luchtverkeersleiding. Dat is gevaarlijk voor de overige luchtvaart, vindt de NAVO.

De twee bommenwerpers die op weg leken naar het Nederlandse luchtruim, zijn onderschept door Belgische F-16's. Het is op het ogenblik de beurt van de Belgen om de Benelux te verdedigen. De Toepolevs waren eerder al geschaduwd door de Noren, die later op de dag nog een stel bommenwerpers op bezoek kregen.

Scherpere toon tegen Rusland

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, had vorige week uitgehaald naar het “repressieve” gedrag van de Russen in eigen land en het “agressieve” gedrag in het buitenland. De NAVO-bondgenoten hekelden op de tweedaagse top in Brussel ook de desinformatie- en propagandacampagnes die Rusland uitvoert, zijn inspanningen om verkiezingen te beïnvloeden en de cyberaanvallen op verschillende westerse landen.

Tegelijk gaf Stoltenberg aan open te blijven staan voor dialoog met de Russen, maar in de vragenronde moest hij toegeven dat de uitnodigingen voor de NAVO-Rusland-Raad al bijna twee jaar niet beantwoord worden door Moskou. “Dit platform voor dialoog tussen de verschillende partners is sinds de zomer van 2016 al tien keer samengekomen, maar het is inderdaad zo dat er sinds de zomer van 2019 geen nieuwe ontmoetingen meer geweest zijn”, zei Stoltenberg. “Jammer genoeg gaat Rusland niet in op de uitnodiging, maar we blijven geloven in dialoog.”