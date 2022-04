Abdeslam vraagt familieleden van slachtoffers om vergiffenis tijdens verklaring over aanslagen

Salah Abdeslam (32), de hoofdverdachte in het proces over de aanslagen van 13 november 2015, heeft de familieleden van de slachtoffers van de aanslagen om vergiffenis gevraagd. Abdeslam probeerde zijn imago wat bij te schaven tijdens zijn relaas voor de rechtbank, maar slaagde er niet in om alle tegenstrijdigheden met zijn eerdere verklaringen weg te werken.

“Er is om het even wat over mij gezegd. Ze hebben het personage gecreëerd dat iedereen vandaag wil zien: een monster zonder menselijkheid”, zei Salah Abdeslam onder meer. “Het is voor mij de laatste kans om me uit te spreken”, klonk het.

Abdeslam is het enige overlevende lid van de jihadistische commando’s die op 13 november maar liefst 130 mensen om het leven brachten in de Franse hoofdstad. Abdeslam vertelde gisteren dat hij een zelfmoordaanslag moest plegen in een café in het 18de arrondissement, maar dat hij zijn bommengordel “uit menselijkheid” niet had laten afgaan.

Tegenstrijdigheden

Tegenover de vele vragen van het assisenhof, het antiterreurparket en de burgerlijke partijen, die op de “tegenstrijdigheden” in zijn recente verklaringen wezen, bleef Abdeslam bij zijn “waarheid”, die echter vrij vaag is. Toen een bijzitter vroeg waarom Abdeslam niet eerder had gesproken over het plan om een aanslag te plegen in een café, legde die laatste uit dat hij niet alles wou opbiechten aan de Belgische onderzoeksrechter, de eerste die hem ondervroeg na zijn arrestatie in maart 2016. “Waarom ik niet heb gezegd dat ik een bar ben binnengegaan? Omdat dat me nog schuldiger had doen lijken”, aldus de 32-jarige Fransman.

De bijzitter wees nog op andere tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen van zes jaar geleden en die van woensdag. Na zijn arrestatie zei Abdeslam bijvoorbeeld dat hij zich “in het Stade de France moest opblazen” met zijn handlangers. Hij beweerde destijds ook dat hij op 13 november de metro had genomen, maar ontkent dat nu.

Vergiffenis

Na een ondervraging van ruim drie uur vroeg Abdeslam tot slot vergiffenis aan de families van de slachtoffers en om “hem de mogelijkheid te geven zijn familie te zien”. “Nooit, nooit!”, riep een man in de zaal.

Na een nieuwe reeks van vragen schortte de voorzitter van het assisenhof, Jean-Louis Périès, het verhoor op. Morgen zal er een nieuwe zitting plaatsvinden.