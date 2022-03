Abdeslam verbreekt stilzwijgen op proces aanslagen Parijs: “Ik heb mijn bommengordel bewust niet gebruikt”

Op dag 102 van het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs besloot Salah Abdeslam (32) bij aanvang om zich te beroepen op zijn zwijgrecht. Ik wens me vandaag niet uit te drukken”, zei Abdeslam voor het speciale hof van assisen. Nadien verbrak hij toch zijn stilzwijgen om te benadrukken dat hij zijn bommengordel die avond bewust niet heeft laten afgaan. “Ik wou het gewoon niet”, klonk het.

Abdeslam is de enige overlevende van het commando van terreurgroep Islamitische Staat (IS) dat verantwoordelijk is voor de aanslagen in Parijs. Op 13 november 2015 bracht het commando in en rond de Franse hoofdstad 130 mensen om het leven. Er vielen bovendien honderden gewonden.

Abdeslam riskeert levenslang voor de terroristische misdaden waarvan hij beschuldigd wordt. Sinds het begin van het proces op 8 september 2021 stelt de Franse Marokkaan uit Sint-Jans-Molenbeek zich voor als “strijder van IS”. Hij doorbrak zo zijn nagenoeg volledige stilzwijgen dat hij had volgehouden sinds zijn arrestatie in april 2016, na een klopjacht van vier maanden.

“Ik hoef me niet te verantwoorden”

Abdeslam nam woensdag plaats op de beklaagdenbank met de andere beklaagden, behalve Ossama Krayem die al drie maanden weigert te verschijnen. De voorzitter van het hof, Jean-Louis Périès, legde uit dat het hof zich zou gaan buigen over de feiten vanaf 8 november 2015 tot aan het moment van de aanslagen, op 15 november. Maar dat zag Abdeslam anders. “Goedendag meneer de voorzitter, dames en heren van het hof. Vandaag wens ik gebruik te maken van mijn zwijgrecht”, zei Abdeslam.

“Dat is uw recht”, antwoordde de voorzitter, “maar het was helemaal niet voorzien. U heeft uzelf verklaard tot nu toe, dus we begrijpen het niet.” De voorzitter was zichtbaar teleurgesteld, meldden journalisten vanuit de rechtszaal. “Het een absoluut recht, het zwijgrecht, maar sta me toe aan te dringen, het is belangrijk voor iedereen”, probeerde de voorzitter nogmaals. “Ook ik wil erop aandringen: ik wens me vandaag niet uit te drukken”, zei Abdeslam. “Het is een recht dat ik heb, ik hoef me daarvoor niet te verantwoorden”, zei hij nog.

“Ik kan niet meer spreken”

“Ik heb zes jaar gezwegen, dat was niet gemakkelijk. Het was het standpunt dat ik wou innemen aan het begin van het proces. Maar ik ben van gedachten veranderd, ik heb antwoorden gegeven. Ik heb me ook uitgedrukt voor de slachtoffers, met respect. Ik kan voortaan niet meer spreken”, aldus Abdeslam. Gevraagd naar zijn beweegredenen om zich te beroepen op zijn zwijgrecht, zei Abdeslam: “Er zijn veel redenen waarom ik niet meer wil praten. Ik doe het ook om niet als provocateur te worden bestempeld.”

“Bon, ik ga vragen stellen en geen antwoorden krijgen. Is dat het?”, vroeg voorzitter Périès, wat Abdeslam bevestigde. Vervolgens overliep hij zijn vragen over onder meer geldstortingen, wagens en schuilplaatsen, zaken waarover het hof de hoofdbeklaagde wou horen.

Bommengordel

Na een tijd verbrak Abdeslam toch zijn stilzwijgen en zei hij dat hij er bewust voor had gekozen om zijn bommengordel die bewuste avond niet te gebruiken. “Niet uit lafheid, niet uit angst, ik wou het gewoon niet”, klonk het. Eerder beweerde de beschuldigde echter dat zijn gordel “defect” was. “Was dat dan een leugen?”, vroeg zijn advocaat, wat Abdeslam bevestigde. De reden voor die leugen was volgens hem dat hij zich “schaamde”.

