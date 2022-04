Abdeslam ging café in Parijs binnen met explosievengordel, maar bedacht zich: “Ik zag de mensen om me heen en zei: ‘Nee, ik ga het niet doen’”

Salah Abdeslam, de belangrijkste beschuldigde op het assisenproces over de aanslagen van november 2015 in Parijs, zegt dat hij de avond van de aanslagen een café is binnengegaan met een explosievengordel. Maar daar heeft hij “zich bedacht”, zei hij woensdag voor het speciale assisenhof in Parijs.

“Ik ga het café binnen, bestel een drankje, kijk naar de mensen om me heen en zeg tegen mezelf: ‘Nee, ik ga het niet doen’.” Dat zei de enige overlevende van het terreurcommando, in zijn laatste verhoor voor het assisenhof. De verklaring van de hoofdbeschuldigde kwam als een donderslag in de rechtszaal binnen. Abdeslam had bij zijn vorige ondervraging gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht.

Om 18.15 uur vroeg de voorzitter van het assisenhof hem recht te staan. Salah Abdeslam legde uit dat hij gezwegen had omdat hij “het gevoel had dat hij niet gehoord werd”. “Van meet af aan wil men niet zien wie ik werkelijk ben”, betreurde hij, voordat hij aankondigde dat hij zou spreken, want “het is de laatste keer dat ik daartoe de gelegenheid krijg”. In de zaal was een zucht van opluchting te horen.

Explosievengordel

Salah Abdeslam houdt vol dat hij op 11 november op de hoogte werd gebracht van een plan voor een aanslag in Parijs, na een ontmoeting met Abdelhamid Abaooud in Charleroi. Tot dan dacht hij dat hij naar Syrië zou vertrekken. Tijdens de ontmoeting in Charleroi geeft Abaaoud hem geen details over de doelwitten, maar legt hij uit dat hij een explosievengordel zal moeten dragen. “Dat was een schok voor mij, maar uiteindelijk zal hij me overtuigen, uiteindelijk zal ik instemmen.”

Nadat hij zijn plan had laten varen, nam hij naar eigen zeggen zijn auto en reed hij in Parijs rond. “Op een gegeven moment viel de auto in panne (...) Ik ben uitgestapt en te voet verder gelopen”, vertelt Abdeslam. Hij benadrukt dat zijn herinneringen van dat moment “vaag” zijn.

Assisenvoorzitter Jean-Louis Périès tracht meer details los te krijgen. “Wist u dat het terrassen waren, een concertzaal?”, vraagt hij over de doelwitten. “Nee, nee”, antwoordt Abdeslam. Wat het Stade de France betreft, “weet ik dat ze er hun aanval moeten doen, dat ik hen moet afzetten en dan weggaan om mijn opdracht te vervullen”.

Quote “Waarom heb je geen aansteker of sigaretten­peuk genomen om jezelf op te blazen? Andere terroristen

Eerder op de dag had ook medebeschuldigde Mohamed Abrini verklaard dat hij vermoedde dat zijn vriend niet gedurfd had. Volgens Abrini zei Abdeslam na zijn terugkeer uit Parijs aan de andere terroristen in hun schuilplaats dat “hij het geprobeerd heeft, maar dat de vest niet werkte”.

De anderen riepen hem daarop ter verantwoording. “Waarom heb je geen aansteker of sigarettenpeuk genomen om jezelf op te blazen?” Abrini geloofde niet in dat verhaal: “Hij heeft niet gedurfd, dat is alles.”

Salah Abdeslam had al eerder op het proces verklaard dat hij teruggedeinsd had om zijn explosievengordel te gebruiken, en die vervolgens in een vuilbak dumpte. Hij had toen niet gezegd dat hij effectief al een café was binnengegaan.

Nog meer aanslagen gepland

Mohammed Abrini heeft tijdens het proces toegegeven dat er nog meer aanslagen in de Franse hoofdstad gepland waren. Die zouden oorspronkelijk tijdens het Europees kampioenschap voetbal van 2016 plaatsvinden, zei Abrini woensdag. In de plaats daarvan kwam het tot de aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro. "22 maart, dat was niet gepland", zei Abrini, de zogenoemde “man met het hoedje” die op camerabeelden van de luchthaven gezien werd.

Volledig scherm Mohammed Abrini © afp

Abrini verklaarde dat hij het Parijse terreurcommando op 12 november 2015 begeleidde van Brussel naar Parijs. Aan de vooravond van de aanslagen keerde hij naar Brussel terug, naar eigen zeggen omdat hij niemand wou doden. Toch dook hij in Brussel onder in verschillende schuilplaatsen van de terreurcel, waar er volgens hem overal zware wapens lagen.

Quote 13 november, dat had niet mogen gebeuren, ik veront­schul­dig mij Mohammed Abrini

Aan het einde van zijn verklaring wendde Abrini zich tot de nabestaanden van de slachtoffers. “13 november, dat had niet mogen gebeuren, ik verontschuldig mij”, zei hij.

Bij de aanslagen van 13 november 2015 hebben de extremisten in totaal 130 slachtoffers gedood. De daders richtten een bloedbad aan in concertzaal Bataclan en vielen ook bars en restaurants aan. Aan het Stade de France bliezen drie zelfmoordterroristen zich op toen er een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland aan de gang was. Terreurgroep IS eiste de aanslagen op. In totaal staan er twintig beschuldigden terecht op het proces.

