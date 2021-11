Abdeslam en co opnieuw afwezig op proces aanslagen Parijs uit protest rond anonieme Belgische speurders

Vijf beschuldigden op het proces in Parijs rond de aanslagen van 13 november 2015 hebben vrijdag geweigerd de zitting bij te wonen, die niettemin zonder hen is hervat. Onder hen Salah Abdeslam.

Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Sofien Ayari en Osama Krayem hadden donderdag al geweigerd de zitting bij te wonen. Dit uit protest tegen het feit dat Belgische speurders anoniem en niet fysiek aanwezig getuigen. Ze kregen vrijdag een nieuwe medestander in de persoon van Mohamed Bakkali.



De Belgische speurders mogen vanuit Brussel via video en anoniem getuigen voor het speciale hof van assisen in Parijs. De Belgische gerechtelijke autoriteiten hadden daar om gevraagd.

Donderdag deed een Belgische politieman, die enkel met het nummer “446.906.682" geïdentificeerd werd, het traject uit de doeken van vijf leden van de terreurcel die de aanslagen in Parijs pleegde. De eerste van drie Belgische speurders die vrijdag aan het woord komen, zal het over het verblijf van de broer van Salah Abdeslam in Syrië hebben en over diens levensloop tot eind augustus 2015. Brahim Abdeslam liet aan restaurant Comptoir Voltaire in Parijs het leven nadat hij zijn explosievengordel tot ontploffing had gebracht.

In een schrijven van 15 november waar het Franse persbureau AFP inzage in kreeg, meende de Belgische federale procureur Frédéric Van Leeuw dat het een "reëel juridisch probleem" zou vormen als speurders niet anoniem konden getuigen. Hij voegde eraan toe dat hij op basis van de Belgische wetgeving kon weigeren in te gaan op het verzoek de speurders als getuige te horen, of dat hij hen enkel kon laten getuigen "op voorwaarde dat de identiteit van de Belgische antiterreurpolitieagenten niet publiekelijk bekendgemaakt werd".

