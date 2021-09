Abdeslam bij start terreurproces Parijs: “Er is geen andere god dan Allah”

“Allereerst wil ik getuigen dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is”, antwoordde Abdeslam toen hij zich moest identificeren. Toen hem werd gevraagd naar zijn beroep, meldde hij dat hij elke job had opgegeven om een strijder van IS te worden. De naam van zijn ouders? “Dat doet niet ter zake”, klonk het. Hij verklaarde ook “geen woonplaats” te hebben.

Daarna stond Mohamed Abrini, gekend als ‘de man met het hoedje’ na de aanslagen in ons land, recht. Hij werd twee dagen voor de aanslagen samen met Abdeslam gefilmd in een tankstation op de snelweg naar Parijs. Ook onder meer Yassine Atar en Mohammed Amri dienden hun identiteit te bevestigen.

“Start van historisch proces”

De juridische marathon zal bijna negen maanden in beslag nemen. Bijna 1.800 mensen stelden zich burgerlijke partij. Hoewel het een assisenproces is, zal het geen volksjury zijn die beslist over schuld of onschuld. Frankrijk heeft namelijk een speciale rechtbank voor terreurprocessen. Vijf rechters (en vier vervangers) die gespecialiseerd zijn in terreurzaken zullen uiteindelijk de finale beslissing nemen.