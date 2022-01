Abdeslam aanwezig tijdens proces, Krayem niet: zitting geschorst

Osama Krayem, een van de beschuldigden in het proces rond de aanslagen van 13 november 2015, is vandaag niet aanwezig in de rechtbank. Het hof moest zijn verhoor voortzetten, dus de zitting werd geschorst. Hoofdbeschuldigde Salah Abdeslam tekende wel present.

De Zweed Osama Krayem wordt ervan beschuldigd te hebben geholpen bij het vervaardigen van de bomgordels die gebruikt werden bij de aanslagen, meldt BFMTV. Hij weigerde sinds eind november aanwezig te zijn in de rechtbank uit protest tegen het feit dat Belgische politieagenten via videoconferentie en anoniem getuigden. Het was dan ook afwachten of hij vandaag wel zou opdagen.

De voorzitter van de rechtbank had een gerechtsdeurwaarder aangesteld om een dagvaarding over te maken. De zitting werd geschorst kort nadat ze om 12.55 uur werd hervat.

Ondanks de dagvaarding weigerde Krayem voor de rechter te verschijnen. Voorzitter Jean-Louis Périès waarschuwde dat hij de politie zou inzetten om ervoor te zorgen dat Krayem toch naar de rechtbank kwam, voordat hij aan de politie vroeg om de beschuldigde te gaan halen.

Krayems advocate verklaarde daarvoor dat zijn cliënt de beslissing had genomen om het woord niet meer te nemen tot het einde van de debatten. Ze las donderdag een brief voor van haar cliënt, waarin die het proces “een illusie” noemt. “Toen ik zag hoe de debatten verliepen heb ik de hoop verloren. Niemand is hier om te begrijpen wat er is gebeurd en om antwoorden te krijgen. Ik heb het gevoel dat we allemaal alsof doen”, schreef hij. “Ik denk vandaag niet meer dat het feit dat ik verschijn iets zou veranderen. Daarom heb ik beslist om me niet meer uit te drukken.”

Salah Abdeslam is wel aanwezig, nadat die eind december positief testte op het coronavirus. Ook hij was sinds eind november niet meer in de rechtbank geweest, net als Krayem uit protest tegen de manier waarop de politieagenten getuigden.

Aanslagen Parijs

Abdeslam is de enige overlevende van het commando van terreurgroep Islamitische Staat (IS) dat verantwoordelijk is voor de aanslagen die 13 november 2015 in Parijs aan 130 mensen het leven hebben gekost. Hij is sinds 25 november niet meer voor de rechter verschenen en testte op 27 december positief op het coronavirus.

Abdeslam wordt vastgehouden in de gevangenis van Fleury-Mérogis in het Franse departement Essonne, de grootste gevangenis van Europa, waar de laatste tijd verschillende besmettingshaarden zijn vastgesteld. Hij kon in eenzame opsluiting zijn advocaten ontvangen en had ook dagelijks contact met bewakers.

Het bijzondere hof van assisen zal tot eind mei twintig beschuldigden berechten, van wie er veertien aanwezig zullen zijn op het proces. Ze worden ervan verdacht in verschillende mate betrokken te zijn geweest bij de voorbereiding van de meest dodelijke jihadistische aanslagen die ooit in Frankrijk zijn gepleegd.