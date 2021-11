Abdallah Hamdok een maand na staatsgreep opnieuw premier van Soedan

Abdallah Hamdok is opnieuw de premier van Soedan. Hij ondertekende zondag in de hoofdstad Khartoem hierover formeel een akkoord met putschleider generaal Abdel Fattah al-Burhane.

Hamdok moest vertrekken na de staatsgreep van het leger op 25 oktober. Legerbaas Abdel Fattah al-Burhan had toen de Soedanese burgerregering van Hamdok aan de kant geschoven om zelf de macht in handen te nemen. Sinds het afzetten van president Omar al-Bashir was Burhan al de belangrijkste leider in het land.

Na een maand huisarrest maakte de premier een kort publiek optreden aan de zijde van de generaal. Ze verklaarden tijdens de ondertekeningsceremonie in het presidentieel paleis dat ze zullen ijveren om de democratische transitie opnieuw op gang te trekken. Volgens het akkoord zal Hamdok een regering met burgers samenstellen, of ook het leger vertegenwoordigd zal zijn in de regering is niet duidelijk. Alle politieke gevangenen van de putsch van eind oktober zullen vrijgelaten worden.

Betogers

Voor het presidentieel paleis waren intussen duizenden betogers opgedaagd om tegen de coupplegers te betogen, zo stelde een correspondent van het Franse persbureau AFP vast. Ondanks de terugkeer van de premier, die eerder op de dag al bekendgemaakt was door bemiddelaars, zette de politie traangas in tegen de betogers. "Neen aan het militair bewind" of "neen aan Abdel Fattah al-Burhane" riepen de betogers uit. Het straatprotest houdt dus aan.

Abdallah Hamdok was in 2019 premier geworden nadat een militair-burgerlijk overgangsbewind aan de macht gekomen was toen dictator al-Bashir van de macht verdreven was.

