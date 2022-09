Aardbevingen treffen Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea: minstens vijf doden en verschillende zwaargewonden

Parlementslid Kessy Sawang meldde via Facebook dat er sprake is van minstens één dodelijk slachtoffer in haar kiesdistrict. Die persoon werd meegesleurd door een modderstroom in Matoko, een bergdorp. Zwaargewonde personen werden per vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis, voegde ze toe. Ze maakte ook gewag van grote schade en vermoedt dat de dodentol nog zal oplopen in de dorpen van het Finisterre bergmassief en in bepaalde kustgebieden. Mensen werden bedolven en huizen vernietigd, klinkt het. Sinds de aankondiging van Sawang is bekend geraakt dat er nog vier bijkomende mensen overleden zijn.