Aardbeving van magnitude 6 op Indonesische eiland Sumatra

“Meer dan 200.000 woningen of bouwkavels in Vlaanderen liggen in overstro­mings­ge­voe­lig gebied”: hoe kan je je huis het best verzekeren tegen natuurram­pen?

Door de klimaatverandering zullen extreme weersomstandigheden veel vaker voorkomen: van overstromingen, aardbevingen tot grondverzakkingen. Daarom is het goed om je af te vragen of je voldoende verzekerd bent. Onze geldexperte Véronique Goossens geeft advies: wat doe je in geval van schade? En wat krijg je vergoed? “Onvermijdelijk zullen verzekeraars hun tarieven en terugbetalingen willen aanpassen in lijn met de bittere klimaatrealiteit.”

3 september