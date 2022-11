Aardbeving schudt centrum van Griekenland door elkaar: “We hebben nog geen info over slachtoffers of schade”

Schutter (19) bekent racisti­sche moordpar­tij in Amerikaan­se supermarkt: winkel specifiek uitgekozen om vooral zwarte mensen te doden

Een 19-jarige Amerikaan geeft toe dat hij in mei tien mensen heeft vermoord in een supermarkt in Buffalo, New York. Schutter Payton Gendron bekende vandaag in de rechtbank schuldig te zijn aan onder andere moord en binnenlands terrorisme gemotiveerd door haat. De witte dader schoot bewust voornamelijk zwarte mensen dood.

28 november