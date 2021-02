Aardbeving schrikt landen in Centraal- en Zuid-Azië op

Nep-influencer (30) die jetsetle­ven leidde in New York vrijgela­ten: “Ik schaam me diep”

12 februari Een Duits-Russische vrouw die zich in New York voordeed als miljardairsdochter, terwijl ze eigenlijk platzak was, is gisteren vrijgelaten uit de gevangenis van Albany. De 30-jarige Anna Sorokin werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier tot twaalf jaar, maar komt vanwege goed gedrag nu al op vrije voeten. De vrouw werd in 2019 schuldig bevonden aan diefstal van een kleine 200.000 euro van banken en luxehotels.