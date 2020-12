Aardbeving met magnitude van 6,4 richt grote schade aan in Kroatië, 12-jarig meisje omgekomen onder puin

Het centrum van Kroatië is dinsdagmiddag opnieuw getroffen door een aardbeving, deze keer met een magnitude van 6,4 op de schaal van Richter. Dat meldt het Europees-Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC). De beving heeft al zeker het leven gekost aan een kind, meldt de Kroatische premier Andrej Plenkovic. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt. Delen van de stadjes Sisak en Petrinja liggen in puin. Door de beving is uit voorzorg in Slovenië een nucleaire centrale gesloten.

De Kroatische eerste minister Andrej Plenkovic heeft bevestigd dat de aardbeving in zijn land het leven van een kind heeft gekost. “Wij zijn ervan op de hoogte gebracht dat een meisje overleden is (...), wij hebben geen informatie over andere slachtoffers”, zei de bewindsman tegenover lokale media tijdens een bezoek aan het getroffen gebied.



Het 12-jarige meisje kwam in Petrinja om het leven nadat ze werd bedolven onder het puin. Burgemeester Darinko Dumbovic bevestigde de dood van het kind: “Het is verschrikkelijk, er zijn slachtoffers, er zijn gewonden. We zagen een kind sterven op het stadsplein” zei hij tegen de nieuwsportal 24sata.hr. Twintig inwoners van de stad zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de burgemeester is de halve stad verwoest. De Kroatische premier Andrej Plenkovi die naar de plaats is gereisd, zegt geen informatie te hebben over meer dodelijke slachtoffers.

Volledig scherm Reddingswerkers inspecteren een ingestort gebouw in de Kroatische stad Petrinja. Het centrum van Kroatië werd dinsdagmiddag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4. © AP

Volledig scherm Een auto bedolven onder puin in de Kroatische stad Sisak. Het centrum van Kroatië werd dinsdagmiddag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4. © REUTERS

“Zeer ernstige situatie”

Ook de nabijgelegen districtshoofdstad Sisak is zwaar getroffen. De helft van het gemeentehuis is ingestort, aldus burgemeester Kristina Ikic-Banicek. De medewerkers van de gemeente konden zich allemaal in veiligheid brengen. Er waren wat lichtgewonde mensen in de stad die medische hulp kregen, zei ze.

Ook de ziekenhuizen in Petrinja en het nabije Sisak zijn zwaar beschadigd. Het merendeel van hoofdstad Zagreb zat zonder elektriciteit. Het Kroatische Rode Kruis meldt op Twitter dat er in Petrinja sprake is van een “zeer ernstige situatie”.

Het Kroatische ministerie van Binnenlandse Zaken roept mensen op om buiten te blijven en de kalmte te bewaren. Die oproep om naar buiten te gaan geldt in het bijzonder voor mensen die wonen in beschadigde gebouwen. De politie roept mensen op om alleen in noodgevallen nog in de auto te stappen.

Volledig scherm Het ziekenhuis in de stad Kroatische stad Sisak raakte beschadigd door de aardbeving. Patiënten werden naar buiten gebracht. © REUTERS

Kerncentrale

Het epicentrum van de beving met een kracht van 6.4 lag bij Petrinja, 45 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Zagreb waar ook veel schade is. De beving was voelbaar in heel Kroatië, maar ook in Oostenrijk, Hongarije, Italië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en zelfs in Tsjechië en Slowakije.

Slovenië sloot daarom de kerncentrale van Krsko. Deze ligt direct aan de grens met Kroatië. Het gaat om een standaardprocedure bij dergelijke situaties. In de Zuid-Hongaarse stad Pécs werd de beving zo sterk gevoeld dat de autoriteiten een groot warenhuis lieten evacueren, meldt een lokale nieuwssite.

Maandagmorgen werd het centrum van Kroatië ook al getroffen door een aardbeving met een magnitude van 5,2. Het epicentrum van die beving lag in de omgeving van de hoofdstad Zagreb, daarbij vielen geen slachtoffers.

In maart werd Kroatië eveneens getroffen door een aardbeving. Daar bij vielen toen één dode en 27 gewonden.

Internationale hulp

EU-president Charles Michel heeft intussen alle nodige hulp aan Kroatië toegezegd. “We volgen de situatie in Zagreb na de verwoestende aardbeving op de voet. Onze gedachten gaan uit naar de gewonden en de werkers in de frontlinie”, klinkt het op Twitter.

Eurocommissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarčič staat volgens de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ook klaar om naar het rampgebied af te reizen zodra de situatie dat toelaat.

Bekijk ook: Vlaming in Kroatië: “De mensen zijn het beu en in paniek”

Volledig scherm Het Rode Kruis Kroatië spreekt van een "zeer ernstige" situatie in de stad Petrinja © RV - Twitter Kroatisch Rode Kruis

Volledig scherm Politieagenten meten de schade op in een winkelstraat in de Kroatische hoofdstad Zagreb na de aardbeving van dinsdagmiddag. © REUTERS