Aardbeving met kracht van 6,6 treft Chinese provincie Qinghai

Bijna 35.000 positieve corona­tests in Nederland, met afstand nieuw dagrecord. Volgende week beslist overheid of harde lockdown wordt verlengd

Het aantal coronagevallen schiet ook in Nederland verder omhoog, ondanks de harde lockdown die daar nog steeds van kracht is. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend werden liefst 34.954 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd, met afstand het hoogste dagcijfer ooit. Het is überhaupt de eerste keer in het land dat er in een dag tijd meer dan 25.000 nieuwe gevallen zijn gemeld.

17:09