Aardbeving met kracht van 6,3 in centrum van Griekenland: gebouwen beschadigd, zes mensen lichtgewond

UPDATEEen krachtige aardbeving heeft woensdag centraal Griekenland getroffen. Volgens de eerste berichten is in de streek nog geen grote schade geconstateerd, er zijn wel verschillende gebouwen beschadigd geraakt. Zes mensen raakten lichtgewond.

De beving om 11.16 uur Belgische tijd had een kracht van 6,3 en het epicentrum lag 10 kilometer onder de bodem in een streek ten zuiden van de plaats Elassona. In de nabijgelegen stad Larissa verlieten de mensen hun huizen uit vrees voor naschokken. Daar zijn er zeker drie van geweest zonder schade van betekenis te berokkenen, één had een magnitude 5,1.

Door de eerste grote beving is wel een aantal gebouwen beschadigd geraakt. Een huis in het dorp Mesochori is deels ingestort. De bewoner is uit zijn woning gehaald. Verder is ook melding gemaakt van schade aan onder meer een kerk en een school in het dorp Damasi. Scholen in de regio krijgen het advies komende tijd dicht te blijven. Er zijn zes mensen lichtgewond geraakt.

Volledig scherm Schade in het dorp Damasi. © AFP

De aardbeving, ruim 200 kilometer ten noordwesten van Athene, is in grote delen van het land gevoeld. In de getroffen regio worden panden, wegen en andere verbindingen gecontroleerd op schade. Op sommige plaatsen zouden aardverschuivingen wegen blokkeren. De hulpdiensten zoeken met helikopters naar mensen in nood.

Volledig scherm Mensen na de beving op straat in de stad Larissa. © AFP

Volledig scherm Schade aan een gerechtsgebouw in Larissa. © EPA

