Aardbeving met kracht van 6,2 voor de kust van Hawaii

Fransman (19) gebruikt gezond­heids­pas van president Macron om ziekenhuis binnen te raken

2:05 In Frankrijk is een 19-jarige man opgepakt die erin geslaagd was een ziekenhuis in Marseille binnen te geraken met de gezondheidspas van de president van de republiek, Emmanuel Macron. De gewaagde zet leverde hem een boete op, zo meldt Sud Ouest zondag.